شركة أركاد تعلن عن 13 وظيفة فنية شاغرة في الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة والصناعة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (13) وظيفة فنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادات الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساح أراضٍ (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص المسح والأجهزة.

– مساعد مساح أراضٍ (عدد 9 وظائف): شهادة الدبلوم التقني.

– عامل صيانة مصنع (الخبر): شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخولهنا