وفاة باكستانية سقطت من قمة جبل السيدة بمكة

نايف السالم(صدى):

سقطت امرأة باكستانية من أعلى جبل السيدة من على ارتفاع يصل لأكثر من 30 مترا من جهة ربع ذاخر، وتوفيت في الحال، فيما تباشر شرطة مركز القرارة بمكة المكرمة التحقيق.

وتلقت الدوريات الأمنية وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، بلاغًا من مواطن من سكان حي العتيبة، يفيد بأنه شاهد سيدة تسقط من أعلى جبل السيدة.

وتبين أن المرأة تحمل الجنسية الباكستانية وتوفيت إثر سقوطها من أعلى الجبل، ولم يتضح حتى الآن إذا ما كانت الحادثة جنائية أم لا، وما زال التحقيق جاريًا لكشف ملابسات الحادث.