شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف شاغرة في 5 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية ” BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادات التقنية والدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، وتبوك، والطائف، والجبيل، والظهران “.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

-مدير سلامة المنتجات (تبوك) .

– مراقب صيانة الطائرات (تبوك )

-مشرف الميكانيكية (الجبيل )

– فني قبول الجودة (الظهران )

– فني صيانة المحركات النفاثة (الظهران )

– فني إصلاح ملحقات الطائرات (تبوك )

– رئيس الموارد البشرية والمواهب (الرياض )

– مهندس إدارة التعليمات التقنية (الطائف )

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخولهنا