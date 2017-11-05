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جمعية ارتق تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة في الخرج

جمعية ارتق تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة في الخرج
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج ” ارتق ” عن حاجتها لمعلمين (رجال) للتدريس في حلقات القرآن التابعة للجمعية خلال الفترة المسائية (العصر- المغرب- العشاء) في مساجد المحافظة، وذلك وفق الشروط التالية:

1 -أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حفظ خمسة أجزاء على الأقل.
3 – أن يجيد المتقدم إتقان القرآن تلاوة وتجويدًا.
4 – أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.
5 – أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الثانوية فما فوق.
6 – أن يكون التدريس خمسة أيام في الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.
7- أن يكون المتقدم من سكان الخرج وضواحيها.
8 – إرفاق أي شهادة أو دورة تتعلق بالقرآن وقت المقابلة الشخصية.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم تسجيل طلباتهم هنا ، علماً بأن آخر موعد لاستقبال طلبات المتقدمين يوم الأحد الموافق 30 صفر 1439هـ.


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