تداول صورة نادرة لـ ” الجسمي ” و ” بولند ” قبل عمليات التجميل

نورة الشهري(صدى):

انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة للفنان الكويتي حسين الجسمي، بصحبة الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وترجع الصورة إلى وقت سابق قبل أن تتغير ملامح كلا الشخصين بسبب عمليات التجميل.

ومن المعروف أن الفنان الكويتي الشهير، قد قام بإنقاص وزنه بشكل كبير، حتى أن ملامحه في الصورة المتداولة تكاد تكون مختلفة تمامًا عن الآن، وكذلك الحال مع الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، حيث أنها قامت هي أيضًا بالعديد من عمليات التجميل التي غيرت من ملامحها إلى حد ما.

وكان أخر ظهور لـ ” الجسمي ” على وسائل التواصل حين تسلم شهادة الدكتوراه من الكلية الكندية الدولية CIC في جمهورية مصر العربية، ضمن احتفال كبير شهده العديد من الشخصيات الهامة، وكذلك كانت أخر اطلالة لـ ” بولند ” عندما نشرت مقطع فيديو على حسابها بـ ” سناب شات ” وهي في جولة بحرية بصحبة بناتها مريم وكاميليا على يخت فاخر.