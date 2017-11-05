الشركة الشرقية للاستقدام تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الشرقية للاستقدام عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإداريّة شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني النظافة الصناعية: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص هندسة التكنولوجيا، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي النظافة الصناعية: درجة البكالوريوس في واحدة من مجالات علوم الهندسة.

– أخصائي التدقيق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس الامتثال (البيئة والصحة والسلامة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية ( .

– منسق النشاط اللوجستي للموقع: درجة البكالوريوس أو الشهادة التقنية في تخصص عمليات سلسلة التوريد.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخولهنا