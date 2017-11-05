بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة في حفل زفافها

مليكة فؤاد(صدى):

تعرضت عروس مغربية لموقف مٌحرج ومؤلم ، حيث سقطت على الأرض بطريقة مروعة أثناء حفل زفافها.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العروس وهي تجلس في العمارية، وراح مجموعة من الشباب يرقصون بها وفجأة سقطت العروس على الأرض بقوة، وهرع المعازيم للاطمئنان عليها.

يذكر أن ” العمارية ” ، أحد تقاليد الزفاف في المغرب، حيث تحمل العروس داخله.