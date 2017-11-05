تعليم الشورى: أكثر من 6 آلاف وظيفة تعليمية شاغرة دون توضيح أسباب

علي القحطاني(صدى):

أكدت اللجنة التعليمية في مجلس الشورى، أن هناك 6836 وظيفة تعليمية شاغرة، لم تشير إلهم وزارة التعليم في تقريرها الذي رفعته للمجلس.

وشددت اللجنة، على أنه ليس هناك توازن بين تعيين المعيدين وأعداد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، ما يوحي بعدم وجود خطوة واضحة لزيادة نسبة السعوديين في الجامعات، مؤكدة ضرورة تقدم الوزارة معلومات كاملة في تقريرها، وفقا لصحيفة المدينة.

وطالبت اللجنة، الوزارة بالكشف عن المبالغ والإيرادات الذاتية للجامعات، وتوضيح مصادرها هل هي من الأوقاف أم البرامج أم الاستشارات، بالإضافة لتوضيح إيرادات ومصروفات برامج التعليم عن بعد.