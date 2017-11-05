الاتحاد السعودي يعيد النظر في التمثيل السعودي بآسيا

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الاتحاد السعودي، عادل عزت، يعمل بالتنسيق مع هيئة الرياضة لتجهيز مرشح قادم بعد انحصار ممثلي الكرة السعودية في لجان دون أن يكون هناك دور قوي في صناعة القرار، والعين تتركز على المناصب الكبرى الثلاثة كرئيس اتحاد أو نائب رئيس أو أمين عام.

وأشارت المصادر، أمس السبت، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعاد النظر في التمثيل السعودي في آسيا بعد تحفظ الوسط الرياضي على مستوى التمثيل السعودي منذ وفاة عبد الله الدبل قبل 10 سنوات.

وكشفت أن الاتحاد يعمل على تهيئة الكابتن سامي الجابر، المنضم أخيرا لعضوية مجلس الإدارة بالاتحاد السعودي، التي سيكتسب من خلالها المزيد من الخبرات الإدارية، ليكون جاهزا للترشح للدورة الانتخابية القادمة التي ستتم في نهاية 2019، وإعداده بعد ذلك للترشح لأحد المناصب القيادية في 2023.

يذكر أن التمثيل السعودي الحالي تركز على المكتب التنفيذي ولجنة المسابقات والإعلام والحكام، إذ يتولى أحمد عيد رئاسة المكتب التنفيذي، وأحمد الخميس في لجنة المسابقات، وفهد السليم في الإعلام والاتصال، وعلي الطريفي في لجنة الحكام.