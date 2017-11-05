وزير العدل يلغي رخصتي مأذوني أنكحة لهذا السبب

نايف السالم(صدى):

ألغى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس السبت، رخصتين لمأذوني أنكحة، بعد ارتكابهما مخالفات نظامية، منها عدم أخذ توقيع زوجتين على عقد النكاح.

وكان وزير العدل قد وجه في شوال 1437هـ، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة لفظياً وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك، وإن كان الولي هو الأب، تحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح.

وأشارت مصادر مطلعة أن إلغاء الرخصة جاء بعدما مساءلة الوزارة المأذونين والتحقيق معهما، وأقرا بارتكابهما مخالفات صريحة للائحة المأذونين التي تنص على وجوب توثيق موافقة طرفي عقد النكاح بأخذ توقيعهما على العقد، إلا أن المأذونين اكتفيا بتوقيع الأب عوضا عن الزوجة، وفقا لعكاظ.

وتم الكشف عن مخالفات أخرى، مثل: عدم كتابة الشروط أو نفيها في خانة الشروط في عدة عقود، وإجراء عقد نكاح قبل الفحص الطبي، وقيام أحد المأذونين بالعقد لنفسه مخالفاً بذلك التعميم الصادر عام 1430هـ، الذي يمنع مثل هذا الإجراء. ويذكر أن عدد مأذوني الأنكحة بلغ في مختلف المناطق 6992 مأذوناً أصدروا خلال العام الماضي (148816) عقد نكاح.