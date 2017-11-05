الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، سماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” الحدود الشمالية ، الجوف ،المدينة المنورة والاجزاء الواقعة بين منطقتي حائل ، تبوك ” ، وكذلك على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تشمل الاجزاء الساحلية منها ويمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .