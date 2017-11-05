استعدادا لروسيا 2018.. باوزا يدرب لاعبيه على طرق صناعة الهجمات

ماجد محمد(صدى):

ركز المدير الفني لمنتخب الأخصر، الأرجنتيني باوزا، على الجوانب الفنية في تدريبات الفريق بثاني أيام معسكره الإعدادي في لشبونة استعدادا لكأس العالم روسيا 2018.

وبدأ المران بالتدريبات البدنية وتمارين على أساليب التمرير والتحرك في الملعب وتنويع طرق صناعة الهجمة، وأوقف باوزا التدريبات أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين خلال المناورة لتوجيه اللاعبين.

وأشار مدافع المنتخب عبد الرحمن العبيد إلى أهمية المرحلة الإعدادية، مشددا على حرصه وباقي زملائه على تحقيق الفائدة الكاملة منها، منوها للفائدة الكبيرة من خوضهم عددا من المباريات الودية القوية.