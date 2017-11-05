مقتل 22 قياديا حوثيا في مواجهات عنيفة بـ4 جبهات

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر ميدانية يمنية، عن مقتل 22 قياديا حوثيا في جبهات نهم وحجة وحرض والجوف، موضحة أن هذه الخسائر أفقدت الانقلابيين السيطرة على إدارة المعارك في كثير من الجبهات الأخرى، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في عدد من مديريات محافظة صعدة.

وأضافت المصادر، أن القوات اليمنية تقدمت بشكل كبير في جبهة نهم، ما أدى إلى مقتل وتساقط عشرات القادة من ميليشيا الحوثي، حيث قُتل كل من ” محمد علي حفظ الله الحوثي، وقاسم محمد المؤيد، وحسن الشامي، وعبدالسلام مجاهد، وعلي الأعجم، وهاشم القطابري، والحسن يحيى حمود العزي، وعبدالرقيب البحسني، وماهر المقولي، وعلي محمد المتوكل، وطه القانص “، وفقا لصحيفة الوطن.

كما قتل أبرز قيادات الميليشيا في حجة، وهم: ” عبدالكريم حلسة، وخالد مبارك، وزين العابدين الجلي، وعبدالسلام المداني، في جبهة حرض الحدودية، إضافة إلى مصرع مسؤول فريق الإمداد والتموين للميليشيا في المنطقة، المدعو بشير عبدالعزيز الجبرى، والقيادي الحوثي فراص أحمد على حسن قحم، كما لقي القيادي الحوثي إبراهيم عبدالله المؤيد، نجل عبدالله المؤيد نائب وزير الخدمة المدنية في حكومة الانقلابيين مصرعه مع عدد من مرافقيه في غارات جوية بمنطقة المزرق، التابعة لحرض ” .

وفي الجوف، أدت غارات جوية للتحالف العربي إلى مقتل قائد لواء المدفعية التابع للميليشيا الانقلابية العميد محمد الصوفي، أحد أبرز قيادات الميليشيا، بعد يومين من مقتل القياديين بندر محمد محسن الضراب، والمدعو أبو نايف الأعوج، في مواجهات مع الجيش الوطني.