الاتحاد يستعد للشباب بلقاء ودي

نواف السالم(صدى):

طالب مدرب فريق الاتحاد سييرا، بخوض لقاء ودي وحيد خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لمباراة الشباب يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري في جدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى جانب آخر، شهدت التدريبات وجود النجم فهد المولد من أجل الانخراط في برنامج تأهيلي لياقي لتجهيزه للمباراة القادمة، إلى جانب مشاركة القائد عدنان فلاتة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته، وكان المهاجم عبدالرحمن الغامدي انخرط في برنامج لياقي مكثف بعد اكتمال جاهزيته طبيا.

ويطمح سييرا، للاستفادة من خدمات الثلاثي في مباراة الشباب القادمة، والإسهام مع زملائهم في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والسير نحو الأمام في سلم ترتيب فرق الدوري.