الشؤون الإسلامية تكشف مفاجأة في عدد المدرسين الأجانب بحلقات التحفيظ
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الإسلامية، أن عدد المدرسين الأجانب في حلقات تحفيظ القرآن الكريم تجاوز عدد المدرسين السعوديين بفارق كبير.
وأشارت المصادر أن المدرسين الأجانب تجاوز عددهم الـ 13.4 ألف معلم، فيما لا يتخطى عدد السعوديين الـ 8.2 آلاف معلم.
وأضاف أن منطقة الرياض تحظى بالنصيب الأكبر من عدد مدرسي حلقات تحفيظ القرآن الكريم الأجانب بواقع 5400 مدرس، وتسجل منطقة الجوف أقل حضور بعدد لا يتجاوز الـ 54 مدرسا.
عبدالرحمن سراج منشي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة
يا وزارة الشؤون الاسلامية لماذا الضرب على هذا الوتر المترهل الذي يشير الى زيادة عدد المدرسين الاجانب في حلقات تعليم القران الكريم . مقارنة بقلة عدد السعوديين . الحقيقة ان المعلمين السعوديين لا يرضون بالمرتبات القليلية التي لا تتجاوز ( 500 – 700 ) ريال .. بخلاف الاجانب الذي يرضون بالمرتبات القليلة وهذا السبب الحقيقي . فلا تتركبوا امرا ما وانتم ليس بمقدوركم زيادة المكافآت لجذب السعوديين للتدريس في حلقات تحفيظ القران … ثم تتسببون في تقليص حلقات تحفيظ القرآن . . وقد حدث هذا قبل اربعة اعوام . يجب ان تنظر وزارة الشؤون الاسلامية بعين ثاقبة في هذا الامر . والله المستعان …
عبدالرحمن سراج منشي – كاتب صحفي