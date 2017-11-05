الشؤون الإسلامية تكشف مفاجأة في عدد المدرسين الأجانب بحلقات التحفيظ

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الإسلامية، أن عدد المدرسين الأجانب في حلقات تحفيظ القرآن الكريم تجاوز عدد المدرسين السعوديين بفارق كبير.

وأشارت المصادر أن المدرسين الأجانب تجاوز عددهم الـ 13.4 ألف معلم، فيما لا يتخطى عدد السعوديين الـ 8.2 آلاف معلم.

وأضاف أن منطقة الرياض تحظى بالنصيب الأكبر من عدد مدرسي حلقات تحفيظ القرآن الكريم الأجانب بواقع 5400 مدرس، وتسجل منطقة الجوف أقل حضور بعدد لا يتجاوز الـ 54 مدرسا.