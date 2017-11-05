العمل: انتهاء المدة المخصصة للمنشآت غير الملتزمة لتصحيح النشاط غدا

عادل الحربي(صدى):

تبدأ وزارة العمل، غدا الاثنين المقبل، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت غير الملتزمة بتصحيح أوضاع نشاطها إلكترونيا.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، ” غدًا الاثنين تنتهي المهلة التي منحتها الوزارة للمنشآت التي تزاول نشاطًا يختلف عن نشاطها الفعلي ” .

وأكدت الوزارة، أن قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة بغرض الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة، يترتب عليه فرض غرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال، كما سيتم فرض غرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال عند قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل وتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو التأشيرات، كما سيتم وقف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها.