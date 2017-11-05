بالفيديو.. نواف بن سعد: الهلاليون أضروا بناديهم

ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رئيس نادي الهلال، الأمير نواف بن سعد، ويؤكد فيه إضرار مسئولي الهلال، ممن تولوا مناصب بالقطاع الرياضي، بناديهم لحرصهم على عدم إظهار محاباتهم للنادي.

وأضاف رئيس الهلال في لقائه مع برنامج ” أكشن يا دوري ” أن بعض الإعلاميين الموالين لأندية أخرى يهاجمون النادي دائما؛ لأنه الفريق الوحيد الثابت في كل المواسم على المنافسة.

ونوه إلى مخاوف الهلاليين، الذين تولوا مناصب ومسؤوليات في القطاع الرياضي، من أن يقال إنهم منحازون لناديهم، فعاملوا النادي بظلم، مستشهدا بتغريم لجنة الاحتراف، التي كان يرأسها هلالي سابق، نادي الشعلة 400 ألف ريال بغير وجه حق.