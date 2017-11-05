نيويورك تايمز: منافسة شرسة بين بورصات العالم على طرح أرامكو

نايف السالم(صدى):

كشفت صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية، عن تنافس أسواق الأسهم حول العالم لنيل فرصة إدراج الطرح الأولي لشركة ” أرامكو “.

وأوضحت الصحيفة، أن بورصة نيويورك حظيت أمس السبت بدعم شخصية عامة غير عادية وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حث في تغريدة على حسابه بـ ” تويتر ” ، المملكة على طرح أسهم أرامكو في بورصة لندن، معتبرا أن هذا الأمر مهم للولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن سياسيين آخرين حول العالم عبروا أيضا عن رغبتهم في قيام ” أرامكو ” بإدراج أسمهما في بورصات دولهم ومن بينهم رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لكنهم فعلوا ذلك بشكل غير معلن، عكس الرئيس الأمريكي.

وأكدت أن أرامكو التي سيكون الطرح الأولي لأسهما هو أكبر طرح أولي في العالم على الإطلاق، من المتوقع أن تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات، ومازالت تدرس في أي بورصة عالمية ستدرج أسهمها، وسط منافسة قوية بين بورصتي نيويورك ولندن بشكل خاص.