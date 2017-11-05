فيديو.. ألكساير يمنح برشلونة الفوز على إشبيلية

مدريد(صدى):

فاز فريق برشلونة الإسباني 2-1 على ضيفه أشبيلية بالدوري الإسباني، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت.

وتألق باكو ألكاسير بتسجيله هدفين البلوجرانا في أشبيلية، في الوقت الذي اتجهت كل الأنظار نحو الأرجنتيني ليونيل ميسي مع خوض مباراته 600 مع برشلونة لكن ألكاسير خطف الأضواء في مباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة في كتالونيا.

وخاض ألكاسير مباراته الرابعة فقط في الدوري هذا الموسم لكنه هز الشباك في كل شوط ليحافظ برشلونة على سجله بلا هزيمة في 11 مباراة.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 31 نقطة.