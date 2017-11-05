الإمارات تدين إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً على الرياض

أبو ظبي(صدى):

دانت الإمارات العربية المتحدة إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض أمس السبت.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي في تصريح صحفي : أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها وأمن المنطقة واستقرارها .

واستنكر سمو الشيخ محمد بأشد العبارات إطلاق المتمردين الحوثيين وحلفائهم صاروخاً باليستياً باتجاه شمال مدينة الرياض والذي تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضه بنجاح وتدميره دون أن يسفر عن أي اصابات.