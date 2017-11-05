الملك يحارب الفساد.. ولي العهد يتوعد الفاسدين ” فيديو “

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسمو ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، خلال لقاء تليفزيوني على فضائية ” mbc ” يتوعد فيه الفاسدين، موضحا أنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد برئاسته.

وكان خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر بتشكيل لجنة عليا تتعلق بقضايا الفساد في المال العام برئاسة ولي العهد، وشرعت في إيقاف عدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين، في تهم تتعلق بتوقيع بعضهم لصفقات سلاح غير نظامية، كما اتهم آخرون بغسيل الأموال، وإبرام صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة لهم.

وقال ولي العهد، في المقطع: ” إنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، أيًّا من كان، سواء كان وزيرًا، أو أميرًا، أو أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية، وإنه سوف يحاسب ” .