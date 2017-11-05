البحرين تدين إطلاق الانقلابيين في اليمن صاروخا باليستيا باتجاه الرياض

حمود العنزي(صدى):

أعربت مملكة البحرين، عن إدانتها لإطلاق الميليشيات الانقلابية في اليمن صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحفي أمس السبت، إن هذا الاعتداء الآثم يعكس بوضوح عدم جدية هذه الميليشيات في التوصل لتسوية سلمية للأزمة اليمنية واستمرارها في تنفيذ المخططات التآمرية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

وأكدت الوزارة على موقف مملكة البحرين الراسخ بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في صف واحد ضد كل ما يهدد أمنها وردع كل من يحاول المساس بالسلم والاستقرار فيها وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها، مشيدة بقدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وتصديها للصاروخ الباليستي.