التعاون الإسلامي تدين إطلاق مليشيات الحوثي صاروخا باليستيا على الرياض

علي القحطاني(صدى):

عبرت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيات الحوثي صاروخا باليستيا استهدف مدينة الرياض مساء أمس السبت.

وأكد معالي الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأن محاولة الاعتداء الآثم على مدينة الرياض تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استمرار مليشيات الحوثي في أعمالها الإجرامية الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار تنفيذا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجدد الأمين العام دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها , مشيداً في الوقت نفسه بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراض الصاروخ بمنطقة غير مأهولة دون حدوث إصابات ولله الحمد .