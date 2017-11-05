الملك يحارب الفساد.. العدل: لن ينجو مفسد من العدالة

عادل الحربي(صدى):

قالت وزارة العدل، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحارب الفساد بالعدل والحزم عبر أقوى رسالة ترفع سقف النزاهة وتحفظ المال العام، مؤكدة أن مكافحة الفساد صيانة لمكتسبات البلاد وتعزيز لحماية الحقوق والمحافظة عليها.

وأكدت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الملك سلمان يحارب الفساد ليكون الوطن شامخًا ومزدهرًا، ولتكون الكفاءة والجودة معيارًا قيميًّا وأخلاقيًّا.. الملك وولي عهده- حفظهما الله- يواصلان تطوير البلاد، وعازمان على وضع حد للفساد، وأنه لن ينجو مفسد من العدالة “.