أول تعليق من الأمير خالد بن عبدالعزيز عقب تعيينه وزيرا للحرس الوطني

طلال الغامدي(صدى):

أبدى وزير الحرس الوطني الجديد الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، مساء أمس السبت، عن اعتزازه وسعادته بالثقة الملكية الغالية التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيينه وزيرا للحرس الوطني.

واعتبر آل مقرن، هذه الثقة الغالية شرفا عظيما ووساماً يعتز بحمله، ومسؤولية ستكون بلا شك دافعاً إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي ومواصلة للتطور الذي تعيشه المملكة في جميع المجالات.