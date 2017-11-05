تفاصيل اعتداء معلمة على طالبة دفاعا عن ابنتها

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تقدم ولي أمر طالبة بالصف الأول الثانوي في إحدى مدارس محافظة الطائف، أمس السبت، بشكوى إلى الإدارة العامة للتعليم يتظلم فيها من اعتداء معلمة على ابنته، على الرغم من أنها لا تدرس لها، وتضمنت الشكوى تقريرا طبيا يفيد بالتواء ذراع ابنته اليمنى.

وكشف ولي الأمر، وهو رجل أمن مرابط، أن مشاجرة دارت بين الطالبات وابنته، وتم إنهاؤها من قِبل المعلمات وإحالتهن لإدارة المدرسة، ولكن قامت تلك المعلمة، وكانت ابنتها من ضمن المُشتركات في المشاجرة، بإمساك الطالبة المُشتكية من يدها ولفتها بعد الضغط عليها وهددتها بعدم الاقتراب من ابنتها.

وأضاف أنها أبلغت والدتها بما حدث، وتم نقلها لأحد المستشفيات العسكرية، حيث خضعت للكشف الطبي، بحضور مندوب عن الشرطة وسجل إفادتها رسميًّا، مطالبا باتخاذ الإجراء النظامي ضد المعلمة.