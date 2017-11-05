الملك_يحارب_الفساد يتصدر تويتر: ليلة تاريخية للقضاء على الفاسدين

نايف السالم(صدى):

تصدر هاشتاق #الملك_يحارب_الفساد، الترند العالمي بموقع تويتر، وذلك بعد دقائق قليلة من إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أوامر ملكية بإنشاء لجنة عليا لمحاربة الفساد.

وغرد المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل شيخ: ” ليلة الأحد.. لن ينجو أحد “، مضيفا: ” لا مكان للفساد والمفسدين في وطن العز بقيادة سيدي ملك الحزم، وسيدي محمد العزم – حفظهما الله – “.

وكتب مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العسكر: ” ليلة تاريخية وسوداء على المفسدين؛ تسرع من وتيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد ” ، مضيفا: ” #محمد_بن_سلمان.. لن ينجو أي شخص تورط بالفساد “.

وأضاف يوسف القفاري: ” دقت ساعة الصفر يا من كنتم تنهشون ثروة الوطن والمواطنين بلاوازع ولارادع عهد الحزم والعزم مختلف تماماً ولن ينجوا منه فاسد ” .

وقال مشعل بن عون: ” حازم لجل شعبي وداري وديني وانا كلامي يثبتنّه فعولي انا لو تخالف يساري يميني قصّيتها ولا التفت في عذولي ” .