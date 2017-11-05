الملك يحارب الفساد.. أبو علوة: خادم الحرمين وطد لمرحلة الحزم ضد الفاسدين

نايف السالم(صدى):

أكد المرشد الديني بالإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة، موسى بن عبد الله أبوعلوة، أن الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد، أمس السبت، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد -حفظه الله-، وعلى هذا المستوى الرفيع، يوطد لمرحلة قادمة، قوامها الحزم ضد الفاسدين.

وأشاد أبو علوة بدور اللجنة في حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واصفا القرار بالتاريخي.

واستشهد بالمقولة الشهيرة لسمو ولي العهد: ” إذا لم تكن مكافحة الفساد على رأس السلطة فمعنى ذلك أنه لا يوجد لديك مكافحة فساد ” ، موضحا أن تلك القرارات الحكيمة، منطلقة من قوله تعالى: {ولا تبغِ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين}، وقوله – صلى الله عليه وسلم -: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).