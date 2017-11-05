ولي عهد أبو ظبي: يد الشر لن تنال من عزيمة أشقائنا في المملكة

حمود العنزي(صدى):

دان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، إطلاق الميليشيات الانقلابية في اليمن، صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض.

وأكد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة قلبا وقالبا مع المملكة في العسر واليسر، موضحا أن ” الاعتداء الحوثي يثبت صواب قرار الحزم الذي اتخذناه بقيادة المملكة وحزم خادم الحرمين الشريفين كفيل بإحباط كل أشكال العدوان والتآمر ضد المملكة والمنطقة ككل ” .

وأضاف: ” نقف بكل قوة وحسم مع المملكة في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.. يد الشر المستطير لن تنال من عزيمة أشقائنا في المملكة ” .