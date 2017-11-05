الملك يحارب الفساد.. ديوان المظالم: حزم ملكي وعزم قيادي للتصدي للفساد

عادل الحربي(صدى):

شدد ديوان المظالم، على أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، رسالة واضحة وعبارةٌ حازمة، للوصول إلى تطبيق معايير النزاهة بعدالة تامة.

وأوضح الديوان، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” حزمٌ ملكي ، وعزمٌ قيادي ، للتصدي للفساد بجميع أشكاله ، حمايةً للوطن والمواطن ” .

وأضاف الديوان: ” اللجنة العليا لمكافحة الفساد.. استمرارٌ للحزم، ودعمٌ للتنمية ، وحمايةٌ للوطن “.

وأكد: ” خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.. منهجية قويمة في محاربة الفساد ، وكسر جناحيه بقوة العدالة ” .