صور.. التجارة تضبط ملابس عليها رسومات مخالفة في الرياض

طلال الغامدي(صدى):

نجحت وزارة التجارة والاستثمار، في ضبط ملابس عليها رسوم مخالفة كانت تباع في أحد أسواق الرياض.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الوزارة تفاعلت مع بلاغ مواطنة عن وجود رسوم مخالفة على ملابس تباع في أحد أسواق الرياض، وقامت بضبطها.

وأبلغت المواطنة، عن ملابس عليها رسوم وعبارات مخالفة تباع في محل ملابس في أحد المجمعات التجارية الكبرى، مرفقة مع بلاغها صورا لتلك الملابس، ورد عليها حساب الوزارة بطلب تزويدهم برقم للتواصل معها، لأخذ كافة تفاصيل البلاغ.

وشكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، المواطنة على تفاعلها وتقديم كافة المعلومات للوزارة، موضحا أنه تم استدعاء المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية.