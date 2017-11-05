الملك يحارب الفساد.. نزاهة تؤكد عزم المملكة اجتثاث الفساد

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، على عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد.

وأشاد المحيسن، بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ـ بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام.

وأضاف أن المملكة تمر بمرحلة مهمة في مكافحة الفساد، بعد إطلاق رؤيتها للعام (2030)، جاعلة ” الشفافية ” و ” النزاهة ” و ” مكافحة الفساد ” من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة في ذلك نهجًا دستوريًّا راسخًا.

وتابع أن تشكيل اللجنة العليا برئاسة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ستثمر، بإذن الله، عن محاسبة ومعاقبة كل من تثبت عليه جريمة الفساد.