باكستان تندد بإطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا على الرياض 

نايف السالم(صدى):

استنكر مجلس علماء باكستان الاعتداء الفاشل بالصواريخ الذي قام به الحوثيون المتمردون على الرياض، أمس السبت، وأشار إلى أن إطلاق الصواريخ بهذا الشكل على العاصمة السعودية يؤكد أن الحوثيين مدعومون من نظام الملالي.

وندد، رئيس المجلس الشيخ طاهر الأشرفي، بهذا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن الشعب الباكستاني يقف مع السعودية في جميع الأحوال، ويرفض جميع أنواع التآمر على السعودية، وتعتبر باكستان أمن السعودية واستقرارها من أولوياتها.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت، مساء أمس السبت، صاروخًا باليستيًا سقط بالقرب من مدرج 33R في مطارالملك خالد الدولي بالرياض، انطلق من داخل الأراضي اليمنية.