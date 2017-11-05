الوداد بطلا للقارة السمراء للمرة الثانية في تاريخه

مليكة فؤاد(صدى):

حقق فريق الوداد المغربي، أمس السبت، لقب دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على نظيره الأهلي المصري بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

أحرز مهاجم الوداد وليد الكرتي هدف اللقاء الوحيد من رأسية في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، لينهي على أمال عملاق القارة النادي الأهلي في حصد اللقب.

وبهذا الفوز حقق الوداد لقبه الثاني في البطولة بعد غياب 25 عاما عن التتويج بالبطولة، وسط فرحة 45 ألف مشجع ملأوا جنبات ملعب اللقاء.