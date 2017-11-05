بالصور.. نائب أمير الرياض يقف على شظايا الصاروخ الباليستي بشرق المطار

نايف السالم(صدى):

وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، منذ قليل ، إلي موقع إسقاط الصاروخ الباليستي الذي تم التصدي له من قوات الدفاع الجوي بالقرب من مطار الملك خالد في الرياض، من أجل الوقوف علي إجراءات السلامة.

‏ووقف سموه على الشظايا الناتجة للتصدي بشرق المطار واطمأن على عدم وجود إصابات وحدوث أضرار، ولله الحمد.

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