بالصور.. نائب أمير الرياض يقف على شظايا الصاروخ الباليستي بشرق المطار
وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، منذ قليل ، إلي موقع إسقاط الصاروخ الباليستي الذي تم التصدي له من قوات الدفاع الجوي بالقرب من مطار الملك خالد في الرياض، من أجل الوقوف علي إجراءات السلامة.
ووقف سموه على الشظايا الناتجة للتصدي بشرق المطار واطمأن على عدم وجود إصابات وحدوث أضرار، ولله الحمد.
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. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6232 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله . عســى ربـي يمحــيهم مـن ألوجــود ويجـعلهم فـي جهــنم خـالِـديــن .
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اللـــــهم آمــــــــين يـارب ألعــــــــــالميـــن .