” كبار العلماء ” : محاربة الفساد لا تقل أهمية عن دحر الإرهاب
أكدت هيئة كبار العلماء، أن محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضي به المصلحة الوطنية، ومحاربته لا تقل أهمية عن محاربة دحر الإرهاب.
وقالت في تغريدة من أَثناء حسابها في تويتر اليوم السبت: ” حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد اللذين يسيران بالمملكة، لتكون في مقدمة الدول في محاربة جريمة الفساد ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22097 ] نشر منذ 40 دقيقة
الأرهاب والفساد كلها تصب في مجرى واحد
يعطيك العافية ياولي العهد
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
خالد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 20 دقيقة
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11)
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الامين وسدد خطاهم