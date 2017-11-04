” كبار العلماء ” : محاربة الفساد لا تقل أهمية عن دحر الإرهاب

عادل الحربي(صدى):

أكدت هيئة كبار العلماء، أن محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضي به المصلحة الوطنية، ومحاربته لا تقل أهمية عن محاربة دحر الإرهاب.

وقالت في تغريدة من أَثناء حسابها في تويتر اليوم السبت: ” حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد اللذين يسيران بالمملكة، لتكون في مقدمة الدول في محاربة جريمة الفساد ” .