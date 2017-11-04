قرقاش: نقف مع المملكة قلبًا وقالبًا

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش اليوم السبت، وقوف بلاده إلى جانب المملكة في حربها ضد الإرهاب.

وقال قرقاش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” نقف مع المملكة قلبا وقالبا وتوجهنا واحد وسنبذل الغالي والنفيس لحفظ منطقتنا.. ونبقى السند والعضيد لتحالف الحق الذي تقوده الرياض ” .

وكانت قوات الدفاع الجوي، اعترض مساء اليوم صاروخًا باليستيًا أطلق من الأراضي اليمنية تجاه مطار الملك خالد شمال شرق العاصمة الرياض.