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قرقاش: نقف مع المملكة قلبًا وقالبًا

قرقاش: نقف مع المملكة قلبًا وقالبًا
نايف السالم(صدى):

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش اليوم السبت، وقوف بلاده إلى جانب المملكة في حربها ضد الإرهاب.

وقال قرقاش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” نقف مع المملكة قلبا وقالبا وتوجهنا واحد وسنبذل الغالي والنفيس لحفظ منطقتنا.. ونبقى السند والعضيد لتحالف الحق الذي تقوده الرياض ” .

وكانت قوات الدفاع الجوي، اعترض مساء اليوم صاروخًا باليستيًا أطلق من الأراضي اليمنية تجاه مطار الملك خالد شمال شرق العاصمة الرياض.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6217 ] نشر منذ 40 دقيقة

هـــذا والله ألعشـــــم فيكـــــم . مشــــــكورين يا عيال زايـــد الله يــرحمه .

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