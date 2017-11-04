قرقاش: نقف مع المملكة قلبًا وقالبًا
أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش اليوم السبت، وقوف بلاده إلى جانب المملكة في حربها ضد الإرهاب.
وقال قرقاش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” نقف مع المملكة قلبا وقالبا وتوجهنا واحد وسنبذل الغالي والنفيس لحفظ منطقتنا.. ونبقى السند والعضيد لتحالف الحق الذي تقوده الرياض ” .
وكانت قوات الدفاع الجوي، اعترض مساء اليوم صاروخًا باليستيًا أطلق من الأراضي اليمنية تجاه مطار الملك خالد شمال شرق العاصمة الرياض.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6217 ] نشر منذ 40 دقيقة
هـــذا والله ألعشـــــم فيكـــــم . مشــــــكورين يا عيال زايـــد الله يــرحمه .