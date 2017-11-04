أمير الكويت يستنكر إطلاق صاروخ بالستي من اليمن باتجاه الرياض

عادل الحربي(صدى):

بعث سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، أعرب فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لعملية اطلاق صاروخ بالستي فوق شمال مدينة الرياض قادما من اليمن والذي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضه دون وقوع إصابات.

وأشار سموه، الى أن هذا العمل العدائي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة وشعبها الشقيق يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، ومؤكدًا تعاطف الكويت مع البلد الشقيق وتأييدها لكل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ المملكة وشعبها الكريم من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.