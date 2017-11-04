الملك يحارب الفساد.. إيقاف 3 أمراء تورطوا في صفقات سلاح
كشفت مصادر مسئولة، أن الأجهزة الرقابية، أوقفت عدد من رجال الأعمال، ومسئولين كبار بينهم أمراء، في قضايا فساد.
وأكدت المصادر، أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أوقفت 3 أمراء حيث تم إيقاف الأمير ” ت . ن.ع ” ، بتهمة توقيع صفقات أسلحة بطريقة غير نظامية، كما تم ايقاف الأمير ” م .ع.ع ” بعد قيامه بعقد صفقات وهمية وتوقيع عقود لشركة تابعة له، بالإضافة إلى الأمير ” و. ط.ع ” بسبب قضايا غسيل أموال.
جدير بالذكر أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
ضيف[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك للملك سلمان مبروك لولي العهد مبروك للشعب السعودي مبروك للحق الف مليون مبروك
عبدالهادي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم وفق قادة بلادي لما تحبه وترضاه وأكفنا شر الفتن ماظهر منها وما بطن ورد كيد الحاقدين في نحورهم
اللهم آمين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22097 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله رب العالمين
لا للفساد👍👍👍
مطب[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 1 ساعة
I love
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11238 ] نشر منذ 1 ساعة
الامير .م .ع .ع 😥[متعب]
معقوله ؟؟؟…يالله الطف فينا بس
وش هالفتن والبلاوي
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11238 ] نشر منذ 50 دقيقة
ماكان ودي بس التشهير بالامراء
حتى لايستغل ضعاف النفوس هالامر
للدخول والتشكيك ونشر الشائعات
بين الشعب والحكام والجهات المغرضه
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.فبيننا مواطنين خونه …ومقيمين خونه …وعملاء لجهات مغرضه
.نعم نريد الشفافيه …ولكن ليس بهذه الطريقه 😥
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 49 دقيقة
لا للفساد
الله بحفظك يا ملكنا وبحفظ ولي عهده
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6217 ] نشر منذ 47 دقيقة
أللـــهم إحـــفَظ وبـارِك وطَـــول عمــــر خـــادم ألحــرمــــين ألشــــريفــــين .
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أللــهم آمـــــــــين يـارب ألــعالمـــــين .
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 37 دقيقة
اهم شي وقفو الامير الملياردير وعقبال بقية الفاسدين من مسؤولين وغيرهم ليرتاح الوطن ويعم الخير للجميع
كلنا خلفك يابو مشهور كل يوم تكبر بعيننا اكثر وتؤكد للجميع حكمة الملك سلمان بإختيارك من بين ابناءه رغم انك لست الاكبر سنا
وهذا دليل على ان اختيار الامير محمد بن سلمان ليس كما يدعي المرجفين للحفاظ على حكم ابناء الملك سلمان بل لأنه الافضل من بين كل الاسره من ابناء الملك عبدالعزيز من اكبر امير وحتى اصغر امير بالاسره المالكه
وفقك الله واعانك على محاربة الفساد والفاسدين
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 32 دقيقة
ولا تقول الكلمات المتطاقعه الي تجيك في جريدة الشرق الأوسط قبل الصفحة الأخيرة
الحين الشعب بيجلس طول الليل يدور منهم ذا الأمراء ويجيك الحل من واحد بالوست اب الصباح ونت بالدايري مع الزحمة
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 29 دقيقة
العدل اساس الحكم
الله يحفظك يابوفهد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21303 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب وليش الرموز طلعوا الاسماء كامله المخطي لازم ياخذ جزاه على العموم من الرموز معروفين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21303 ] نشر منذ 20 دقيقة
ماعليهم خلاف وراهم ظهور تسندهم ماعلي الى عن الضعيف
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5272 ] نشر منذ 14 دقيقة
كما تم ايقاف الأمير ” م .ع.ع ” بعد قيامه بعقد صفقات وهمية وتوقيع عقود لشركة تابعة له، (( متعب بن عبدالله ))
بالإضافة إلى الأمير ” و. ط.ع ” بسبب قضايا غسيل أموال. (( الوليد بن طلال ))
ام امل[ عدد التعليقات: 484 ] نشر منذ 13 دقيقة
الوليد بن طلال
وليد البراهيم مالك اكبر مجموعه قنوات mbc
اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك خاصه وليد البراهيم
احبك ياوطني[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 10 دقائق
لزوم يقضو على الشخص الي يطلع اعلومنا عند الحشره الدوسري الي يبعبع من بعيد تكفو نفس كلامه يطلع صح
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21303 ] نشر منذ 8 دقائق
طيب وتركي ناصر ذا ايش شغلته
فراج فايز الشهري[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 5 دقائق
جزاك الله خير الجزاء والله يحفظكم ويرعاكم يعطيك العافية ويسعدكم ربي وفقكم الله وسدد خطاكم وبارك فيك وفقكم الباري عز وجل وفقكم المولى تبارك وتعالى يا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسدد خطاه اللهم آمين يارب العالمين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21303 ] نشر منذ 4 دقائق
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الدوسري ماعنده سالفه لاهو ولا غيره. المخطي بيتعاقب من الله. ويسلط عليه من عباده