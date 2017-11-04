الملك يحارب الفساد.. إيقاف 3 أمراء تورطوا في صفقات سلاح

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مسئولة، أن الأجهزة الرقابية، أوقفت عدد من رجال الأعمال، ومسئولين كبار بينهم أمراء، في قضايا فساد.

وأكدت المصادر، أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أوقفت 3 أمراء حيث تم إيقاف الأمير ” ت . ن.ع ” ، بتهمة توقيع صفقات أسلحة بطريقة غير نظامية، كما تم ايقاف الأمير ” م .ع.ع ” بعد قيامه بعقد صفقات وهمية وتوقيع عقود لشركة تابعة له، بالإضافة إلى الأمير ” و. ط.ع ” بسبب قضايا غسيل أموال.

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.