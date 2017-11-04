الروضة يتعادل مع الصواب سلبياً

عبدالعزيز البوخديم - تصوير عيسى المعيويد(صدى):

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الروضة أمام منافسه فريق الصواب بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري محافظة الأحساء لكرة القدم لاندية الدرجة الثالثة ، وبهذه النتيجة رفع الفريق الروضاوي رصيده إلى خمس نقاط.

وبعد نهاية اللقاء قدم رئيس النادي الاستاذ ايهاب الدوسري مكافأة فوز للاعبي الفريق والجهازين الفني والاداري نظير المستوى الكبير الذي ظهر به الفريق في هذه المباراة.

هذا ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة عن تدريبات يوم غداً الأحد على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الاثنين استعداداً لمواجهة العيون يوم السبت المقبل.