خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية

نايف السالم(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، عددًا من الأوامر الملكية.

تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد تتعلق بقضايا الفساد في المال العام.

تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر قضايا الفساد العام.

إعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه.

تعيين الأمير خالد بن عياف وزير لـ ” الحرس الوطني ” .

إعفاء عادل فقيه من منصبه ويعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

إنهاء خدمة عبدالله السلطان قائد القوات البحرية وإحالته للتقاعد.

ترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائد للقوات البحرية.