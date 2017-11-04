رئيس الاتحاد عزت يعلن توفير طائرة خاصة لنقل الهلال

طلال الغامدي(صدى):

قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، إنه بالاتفاق مع رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، سيتم توفير طائرة خاصة يتكفل بها اتحاد الكرة تنقل لاعبي الهلال المتواجدين بمعسكر المنتخب الوطني حالياً بلشبونة بعد نهاية مباراة بلغاريا مباشرة، وذلك لكي ينضموا بشكل مبكر للكتيبة الزرقاء استعداداً لخوض ذهاب النهائي يوم 17 نموفمبر.

كما قدم عزت شكره، وتقديره لسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية البرتغال على تسهيل كافة إجراءات بعثة المنتخب الوطني لحظة وصوله إلى مطار لشبونة.