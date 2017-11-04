اخبرها اني احبك

لا ننكر حقا بأن مواقع الإستشارات الأسرية ضجت بمعاناة كل مرأة تسرد الجفاف العاطفي في محيطها الاسري مع شريكها اذا ما كل نقرأه “زوجي لا يقول لي احبك”و زوجي ينفي الكلام الرومانسي في حياتنا” و ماشابه من مشاكل مكتظة بها المواقع المختصة بالإستشارات متعلقة بالعاطفة بين الزوجين.

فنجد التبرير لدى كل رجل انا افعل و افعل كي اثبت حبي لها و لا ننكر هذا هو التكوين الشخصي للرجل فإنه يميل الى العقلانية لا الى العاطفة ، فمثلا احجز لسفرة سياحية الاسبوع القادم و اقدم لها باقة من الزهور و اساعدها في اعمالها الخاصة هنا انا اخبرها بأني احبها بمدلول فعلي غير لفظي، بالفعل تماما المرأة من الزهرة و الرجل من المريخ !

و لا تأخذكم الايام فتسقط كلمة احبك من ذاكرتكم و لا انتم مصابين باللعثمة و لا انتم تتساقط حروف الهجاء منكم و انتم غير محسنين الامساك بها ، لذا يا ابا فلان اخبر اما سهرت و تعبت لراحة ابنائك و ظلت مستدامة في كل وقت و لحظة لإرضائك اخبرها ب احبك فلا ضير في ذلك!

فلذلك تأثير و وقع على نفسها و لو لمرة كل اسبوع ان كان ذلك مكلفا عليك فجازيها بها مرة كل شهر بالفعل وضع المرأة كالسكر ان ذابت في كوب من الشاي استحلت بحلاها فذهب مره لذلك لا تقلقوا عند خمول نسائكم و نكدهن و ازدرائهن لبعض الامور فيكم فكل داء له دواء ، اتوا نسائكم دواء في صدوركم تأبون ان يحكى، لحظة انا لا اعمم فالتعميم فكرة غير عقلانية!

لكن البعض يتدثر تحت غطاء الكبرياء غالبا كما ذكرت احدى الاخوات بأن زوجها لا يتصل لفظيا معها في الجانب العاطفي بقوله لها (حتى ما ينفخ ريشك) لا تقلق إن نفخت ريشها ستطير بك و اما عني إن حدثني غير عاقل بأني احبك سيرد له عقله.