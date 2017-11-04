بالفيديو.. قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخًا باليستيًا شمال الرياض

علي القحطاني(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي مساء اليوم السبت، صاروخًا باليستيًا سقط بالقرب من مدرج 33R في مطارالملك خالد الدولي بالرياض، انطلق من داخل الأراضي اليمنية.

وأكد شهود عيان في العاصمة الرياض لـ ” صدى ” ، عن سماعهم صوت دوي قوي غير معروف مصدره وأسبابه، فيما يُنتظر صدور توضيح رسمي في وقت لاحق.

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