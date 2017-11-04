بالفيديو.. قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخًا باليستيًا شمال الرياض
اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي مساء اليوم السبت، صاروخًا باليستيًا سقط بالقرب من مدرج 33R في مطارالملك خالد الدولي بالرياض، انطلق من داخل الأراضي اليمنية.
وأكد شهود عيان في العاصمة الرياض لـ ” صدى ” ، عن سماعهم صوت دوي قوي غير معروف مصدره وأسبابه، فيما يُنتظر صدور توضيح رسمي في وقت لاحق.
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قوقاز[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 53 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل يارب سترك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22089 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله الحافظ
تقول الأخت غاده قبل شوي
سمعتوا الي انا سمعته
انا أحسبها تمزح
الله يستر 🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37247 ] نشر منذ 46 دقيقة
افاا ياذا العلم ,, مابقى الا هذي ,,
,, اسحقوهم واحرقوهم باالصواريخ والقنابل الحارقه ,, لابارك الله فيهم ومن يساندهم ,, آمين ,,
هدهد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يستر كيف وصل الصاروخ للرياض !!!!