” النقل ” : ملتزمون بخفض وفيات حوادث الطرق

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة النقل استمرارها بالعمل على مبادرة خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 25% بحلول عام 2020م، حيث تحتل المملكة المرتبة الـ 157 من بين 180 دولة من حيث السلامة على الطرق وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن وزارة النقل تقوم بمراقبة الطرق بوسائل تقنية حديثة من خلال دراسة الحركة على الطرق ونشر تقرير دوري وبيانات مفتوحة على موقعها الإلكتروني، وكذلك من خلال مشروع توفير البيانات والمعلومات ومعايرتها، إضافة إلى مشروع الدعم الفني لرفع مستوى سلامة الطرق.