القائم بأعمال سفارة المملكة بأستراليا يحضر حفل تخريج دفعة من المبتعثين

نايف السالم(صدى):

شارك القائم بأعمال سفارة المملكة في أستراليا الوزير المفوض مشعل بن حمدان الروقي اليوم السبت، في الحفل الذي نظّمه نادي الطلبة السعوديين في برزبن، بمركز المعارض في مدينة برزبن، بمناسبة تخريج دفعة من المبتعثين والمبتعثات من جامعات ولاية كوينزلاند للعام 2017.

وبدأ الحفل المقام بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت مسيرة الخريجين الذين بلغ عددهم 100مبتعث ومبتعثة من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والزمالة الطبية من مختلف الجامعات والمعاهد العلمية والأكاديمية في ولاية كوينزلاند.