بالصور.. وكيل محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ” الهلالي “

محمد بن طحيطح (صدى):

شيع ظهر اليوم السبت جثمان شهيد الواجب الجندي أول عبد الرحمن بن إبراهيم الهلالي, الذي استشهد في الحد الجنوبي، من جامع الملك فهد في محافظة محايل اليوم.

وتقدم المصلين وكيل المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي, ومنسوبو الجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة, وعدد من أهالي محافظة محايل.

ونقل وكيل المحافظ تعازي القيادة إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن, سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.