” التحالف ” يوضح حقيقة استهدافه سوقا بصعدة

فهمي محمد(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن،‏ العقيد الركن تركي المالكي، ‏عما حدث بشأن ادعاء استهداف التحالف لسوق علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة.

وقال المالكي، إن قيادة التحالف راجعت إجراءات ما بعد العمل للمهام المنفذة، وللأهداف العسكرية المختارة، وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف، حيث تبين أن ما تم استهدافه بمكان وزمان الادعاء هو هدف عسكري مشروع.

وتابع: أنه تمثل في موقع لتجمع بعض العناصر الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلّحة ومن بينهم خبراء بمجموعة ألوية الصواريخ، وأنه تم مراجعة كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي، واتضح من خلالها صحة الإجراءات.