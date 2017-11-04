مسؤولو الإتحاد الألماني يعلن رفض مقابلة القطري بن همام

نواف السالم(صدى):

أعلنت القيادة الجديدة بالاتحاد الألماني لكرة القدم، رفض مقابلة الرئيس السابق للاتحاد الأسيوي للعبة، القطري محمد بن همام، والتي كان من الممكن أن تلقي بعض الضوء على قضية كأس العالم 2006.

وكان بن همام تعرض لقرار في 2011 بإيقافه مدى الحياة، في ظل اتهامات أثيرت على هامش الانتخابات التي جرت في هذا الوقت على رئاسة ” فيفا ” ، تتعلق بعملية شراء أصوات.

ويعتقد أن بن همام كان عنصراً فاعلاً في القضية التي كلفت الرئيس السابق للاتحاد الألماني، فولفغانغ نيرسباخ منصبه، إضافة لإجراء تحقيقات جنائية مع نيرسباخ في ألمانيا وسويسرا.