بالفيديو.. لحظة نجاة نجوم ريال مدريد من الموت

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، تعرض نجوم فريق ريال مدريد الإسباني، للحظة عصيبة، في العاصمة البريطانية لندن، التي استضافت مباراة توتنهام الإنجليزي وريال مدريد مساء الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي.

وتظهر اللقطات التي عرضتها إحدى المحطات التليفزيونية الإسبانية، حافلة ريال مدريد وهي تسير في طرقها بشكل طبيعي، إلا أنّ سائق الحافلة فوجئ بسيارة تخرج من أحد مواقف السيارات الموجودة تحت أحد المباني، إلا أنّ العناية الإلهية تدخلت بعدما تمكن سائق الحافلة من تفادي السيارة التي ظهرت أمامه فجأة.